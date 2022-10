MDJ | Castronul barbotinat, exponatul lunii octombrie

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, prezinta publicului, in cadrul proiectului "Exponatul Lunii", un castron decorat in tehnica barbotinei, avand numarul de inventar 25198.Ornamentarea vaselor cu ajutorul barbotinei este cunoscuta inca din epoca elenistica, atat in sudul Italiei, cat si in regiunile din estul Mediteranei, inclusiv centrele nord pontice. Tehnica barbotinei consta in executarea unui element decorativ in relief prin ... citeste toata stirea