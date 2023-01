MDJ | "Dialoguri pe sevalet"

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, va invita sambata, 14 ianuarie, ora 14.00 la vernisajul expozitiei de arta "DIALOGURI PE SEVALET"Evenimentul, dedicat Zilei Culturii Nationale, sarbatorita anual in Romania pe 15 ianuarie, cu scopul de a promova cultura, arta si efortul academic, se va desfasura la sediul muzeului din str. Progresului, 4.Expozitia care se deschide cu acest prilej este o incursiune in stilurile artistilor din ... citeste toata stirea