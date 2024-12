MDJ | Exponatul lunii decembrie: Pinten din fier

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, va prezinta in luna decembrie, in cadrul proiectului "Exponatul lunii", un accesoriu important al echipamentului calaretului ce atesta activitatea ecvestra, si anume un pinten medieval din fier.Piesa a fost descoperita in cadrul cercetarilor arheologice din zona cetatii de la Pacuiul lui Soare. Lucrat din fier, prin turnare, are o lungime totala de 12 cm. Bratele ovale in sectiune, au lungimea de ... citește toată știrea