MDJ | Exponatul lunii februarie: Statueta din bronz de epoca romana

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, prezinta publicului in luna februarie, in cadrul proiectului Exponatul lunii, o statueta din bronz de epoca romana.Astfel de statuete sunt destul de frecvente in plastica romana, in Moesia Inferior, Moesia Superior si Dacia. Ele reprezinta o veche divinitate romana, Genius familiaris (divinitate protectoare a familiei). Acesta, incepand cu epoca lui Augustus, este redat sub forma unui pater ... citeste toata stirea