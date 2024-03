MDJ | "Exponatul lunii", o lucrare de pictura semnata Tache Papatriandafil, "MARINE"

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, prezinta in luna martie, in cadrul proiectului "Exponatul lunii", o lucrare de pictura semnata Tache Papatriandafil,"MARINE"Acesta s-a nascut in anul 1903, in familia boierilor Papatriandafil din Calarasi. A studiat pictura cu Arthur Verona, Gheorghe Petrascu si Nicolae Tonitza in cadrul academiilor libere. A debutat in anul 1924 expunand la Salonul Oficial din Bucuresti. In anul 1929 primeste o ... citește toată știrea