MDJ | Invitatie la expozitia "Salonul de primavara"

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, anunta deschiderea SALONULUI ANUAL DE PRIMAVARA.Evenimentul va avea loc marti, 15 martie, ora 15.00, la sediul muzeului din str. Progresului, nr. 4."Atitudini artistice variate vom descoperi la Salonul de primavara Calarasi 2022, care se va deschide in spatiul expozitional al Muzeului Dunarii de Jos, la fel ca editiile precedente. Unicitatea fiecarui expozant este pusa in evidenta prin tehnica si ... citeste toata stirea