MDJ | Invitatie la vernisajul expozitiei de etnografie si arta populara "MUZEUL - LOCUL REGASIRII"

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, va invita la vernisajul expozitiei de etnografie si arta populara, denumita sugestiv MUZEUL - LOCUL REGASIRIIEvenimentul va avea loc vineri, 11 martie 2022, ora 13.00, la sediul muzeului din strada Progresul, nr. 4.Bunurile culturale prezentate in aceasta expozitie au fost achizitionate de Muzeul Dunarii de Jos in perioada anilor 2017 - 2021 de la dl. Dobre Constantin si de la dl. Chiriac Daniel ... citeste toata stirea