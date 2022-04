MDJ | Sociologul Virgil I. Barbat, personalitatea lunii aprilie

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, prezinta publicului in luna aprilie, in cadrul proiectului "Mari Personalitati Calarasene" Personalitatea Lunii - VIRGIL I. BARBAT - sociologS-a nascut la 24 aprilie 1879 in comuna Rasa, judetul Calarasi. Dupa absolvirea liceului "Nicolae Balcescu" din Braila, unde se stabilisera parintii sai, urmeaza cursurile Universitatii din Geneva, luandu-si licenta, in 1905, in Stiinte sociale. Continua apoi ... citeste toata stirea