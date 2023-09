Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, va invita vineri, 29 septembrie, la Sectia Arheologie din str. 1 Decembrie 1918 (Demisolul Consiliul Judetean Calarasi) sa participati la Noaptea Cercetatorilor Europeni 2023.Anual, incepand cu anul 2005, in ultima zi de vineri a lunii Septembrie, Noaptea Cercetatorilor Europeni (eveniment organizat in majoritatea statelor Uniunii Europene) face stiinta accesibila tuturor.Prin acest eveniment ne ... citeste toata stirea