MDJ | Ziua Universala a Iei, marcata vineri, 24 iunie, la Calarasi

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, sarbatoreste si in acest an, Ziua Universala a Iei.Mai exact, vineri, 24 iunie, odata cu sarbatoarea de Sanziene sau Dragaica, asa cum e cunoscuta in calendarul popular, la ora 11:00, va fi vernisata expozitia "RomanIA imbraca IA"Aceasta va fi oferita in dar tuturor celor care iubesc portul popular romanesc.Am scos din lazile de zestre cele mai frumoase ii, si anume iile de sarbatoare. Toate ... citeste toata stirea