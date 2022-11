Muzeul Dunarii de Jos | Amintiri din Epoca de Aur

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, in parteneriat cu Asociatia Muzeul Jucariilor din Bucuresti, va invita la vernisajul expozitiei "Amintiri din epoca de aur"Evenimentul va avea loc marti, 29 noiembrie 2022, ora 13.00, la sediul muzeului din Str. Progresul, nr. 4.Expozitia cuprinde peste 500 de obiecte ce surprind viata cotidiana si sociala a romanilor in perioada comunista. Ele fac parte din colectia inginerului Cristian Dumitru, ... citeste toata stirea