Muzeul Dunarii de Jos | Atelier de creatie: 22 - 26 aprilie

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, organizeaza, in cadrul proiectului "Atelierele Muzeului", in perioada 22-26 aprilie a.c., un atelier de creatie.Astfel, invitam calarasenii interesati sa participe, in preajma sarbatorilor pascale, la un atelier in cadrul caruia participantii vor avea ocazia sa realizeze un obiect sub ... citește toată știrea