Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, organizeaza in perioada 24 -27 aprilie 2023, in cadrul proiectului Atelierele Muzeului, atelierul de pictura, intitulat "In asteptarea florilor de mai".Locul de desfasurare al atelierului de lucru este Sectia Etnografie, situata la parterul blocului Arcadia, din strada 1 Decembrie 1918.Persoanele interesate sa participe la atelier, sunt asteptate sa se inscrie, la numarul de telefon 0746051267, ... citeste toata stirea