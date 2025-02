Muzeul Dunarii de Jos | Exponatul lunii februarie - Fructiera getica

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, prezinta in luna februarie, in cadrul proiectului "Exponatul lunii", o piesa din Colectia de Arheologie Generala a muzeului - Fructiera getica.Bunul cultural a intrat in colectia institutiei noastre in urma sapaturilor sistematice desfasurate in anul 1973 in asezarea getica fortificata de la Piscul Crasani - Crasanii de Jos (com. Balaciu, jud. Ialomita), coordonate de Niculae Conovici, intr-un ... citește toată știrea