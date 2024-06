Muzeul Dunarii de Jos | Exponatul lunii iulie: IA cu ALTIEsA

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, prezinta in luna iulie, in cadrul proiectului "Exponatul lunii", IA cu altita, una dintre cele mai valoroase piese pe care o detine muzeul, care dateaza din sec. al XIX-lea, fiind clasata in categoria tezaur (nr. de inventar 27 612).Este lucrata din panza tesuta in doua ite, cu gulerul strans pe o bentita. Pe piept, spate si pe maneci sunt cusuti rauri cu fir rosu si paiete si rauri cu ajure ... citește toată știrea