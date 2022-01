Muzeul Dunarii de Jos | Proiect Aniversar dedicat Unirii Principatelor Romane

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, in colaborare cu Scoala Gimnaziala "Carol I" din Calarasi, va desfasura vineri, 21 ianuarie, incepand cu ora 10.00 Proiectul aniversar "Oameni si vremuri - 24 ianuarie 1859".Asa cum se intampla de mai multi ani, muzeul organizeaza cu ocazia fiecarei zile de 24 ianuarie, activitati menite sa aduca in atentia publicului importanta si semnificatia unirii Principatelor Romane (Moldova si Esara ... citeste toata stirea