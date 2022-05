Muzeul Dunarii de Jos va asteapta sa-i treceti pragul in "Noaptea Muzeelor"

Noaptea Muzeelor reprezinta un eveniment cultural prin care numeroase muzee, in parteneriat cu diverse alte institutii de cultura, isi deschid anual, in mod concomitent si liber, portile, pana tarziu in noapte.Ca in fiecare an, de cand s-a alaturat acestui proiect, Muzeul Dunarii de Jos va asteapta sambata, 14 mai 2022, sa participati la cea de-a XVIII - a editie a Programului European "Noaptea Muzeelor".Editia din acest an se va desfasura intre orele 18.00-24.00.Va invitam sa vizitati ... citeste toata stirea