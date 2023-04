Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, va invita joi, 27 aprilie 2023, ora 13.00 la vernisajul expozitiei "O Istorie a Fotografiei".Intr-o societate in care fotografia joaca un rol esential ca mediu informational, arta, hobby sau mijloc aflat in slujba industriei si stiintei, am incercat sa aducem in vizorul calarasenilor o expozitie inedita realizata in colaborare cu Asociatia Muzeul Jucariilor Bucuresti. Vor fi expuse 400 de aparate ... citeste toata stirea