Pilotul de aviatie, Haralambie I. Raducanu, personalitatea lunii februarie

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, prezinta publicului, in cadrul Proiectului "Mari personalitati calarasene", PERSONALITATEA LUNII FEBRUARIE - Haralambie I. Raducanu - pilot de aviatieS-a nascut la 3 februarie 1911 la Vlaiculesti-Artari, judetul Calarasi.Studii: Dupa absolvirea liceului a urmat Scoala de Pilotaj a Aeroclubului Brasov, in anul 1936 fiind brevetat ca pilot.In anul 1937 a urmat Scoala de Pilotaj de la Buzau unde, ... citeste toata stirea