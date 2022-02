Premierea participantilor la Concursul "Impreuna cu Hristos prin lume in mileniul 3" in judetul Calarasi

Concursul "Impreuna cu Hristos prin lume in mileniul 3", aflat la editia a VI-a si organizat online intre 18-19 decembrie 2021, a reunit peste 10.000 de copii romani din 26 de tari, cu traditie si comunitati de limba si ortodoxie romaneasca.Acesta s-a adresat copiilor si tinerilor crestini cu varste intre 6 si 18 ani din Romania si diaspora romaneasca, fiind organizat de Mitropolia Clujului, Salajului si Maramuresului, in colaborare cu Episcopia Ortodoxa Romana a Italiei, cu Colegiul National ... citeste toata stirea