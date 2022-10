Tudor Gheorghe si noua premiera " Valsurile mele", pe 18 decembrie, la Calarasi

Va asteptam pe 18 decembrie 2022, ora 19:00 in sala Barbu Stirbei a Centrului Judetean de Cultura si Creatie din Calarasi, cu o noua PREMIERA, "VALSURILE MELE", unde Maestrul va fi acompaniat de Orchestra Concertino din Chisinau, sub bagheta dirijorului si orchestratorului Marius Hristescu."Dintotdeauna, eu m-am sprijinit pe marea poezie romaneasca, care este atat de variata, atat de bogata, incat nu stiu cum s-o acopar pe toata. Ea ma impinge in fata. E ca un arc, e un resort care ma impinge: ... citeste toata stirea