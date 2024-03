Vernisajul expozitiei de arta contemporana "Miopie istorica", sambata, 16 martie, la Muzeul Municipal Calarasi

Muzeul Ororilor Comunismului in Romania alaturi de Muzeul Municipal Calarasi are placerea de a va invita sambata, 16 martie 2024 incepand cu ora 12:00 la vernisajul expozitiei de arta contemporana a lui Sever Petrovici-Popescu, intitulata "Miopie istorica", proiect curatoriat de Ioana Marinescu. Expozitia prezinta o serie de fotosculpturi, bazate pe o cercetare artistica privind episodul deportarilor din Baragan din 1951.Expozitia este deschisa in perioada 16 martie 2024 - 14 aprilie 2024, ... citește toată știrea