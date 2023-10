In perioada 2-8 octombrie a.c., la Braila se desfasoara Campionatul National de Box pentru juniori masculin. Competitia este organizata de catre CSM Braila in colaborare cu Federatia Romana de Box.Scopul acestei competitii este de a se verifica potentialul pugilistic la nivelul juniorilor, pentru depistarea sportivilor talentati, in vederea promovarii si selectionarii lor in loturile nationale de juniori pentru anul 2023.Participa sportivii nascuti in anii 2007-2008 iar competitia se ... citeste toata stirea