A treia editie a Elite Basketball Cup se va desfasura la Calarasi

Cea de a treia editie a competitiei Elite Basketball Cup, dedicata copiilor si juniorilor, se va desfasura la Calarasi. Evenimentul la care sunt asteptati sa participe in jur de 100 de sportivi (copii si juniori) va avea loc pe 4 martie. In aer liber sau in Sala Polivalenta, in functie de conditiile meteo.Echipele castigatoare vor fi premiate, acordandu-se diplome si cupe. Chiar si spectatorii sunt invitati sa participe la un inedit concurs de aruncari de 3 puncte.Pe langa cele 3 meciuri ... citeste toata stirea