Agricola Borcea - FC Arges, in turul 4 al Cupei Romaniei Betano

Sursa: Arena
Marti, 19 August 2025, ora 12:25
Tragerea la sorti pentru partidele din play-off-ul Cupei Romaniei Betano, editia 2025-2026, a avut loc marti, 19 august, la Casa Fotbalului, si a fost facuta de secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, si reprezentantul departamentului competitii FRF, Mihai Andries.

Agricola Borcea n-a avut deloc noroc urmand sa joace acasa cu echipa de prima liga Campionii FC Arges.

Iata duelurile rezultate in urma tragerii la sorti:

FC Corvinul - Farul Constanta

FC Voluntari - AFK

