AJF Calarasi | Ce a decis Comisia de Disciplina in cadrul sedintei din 9 aprilie

Comisia de Disciplina si Etica, reunita marti, 9 aprilie, a stabilit urmatoarele sanctiuni in urma jocurilor disputate la finele saptamanii trecute in competitiile desfasurate sub egida AJF CalarasiA.S. CONPET STEFAN CEL MARE - A.S. UNIREA DRAGALINAEchipa A.S. CONPET STEFAN CEL MARE se sanctioneaza cu avertisment si penalitate financiara 400 lei, baza art. 82. 1 din RD (responsabilitatea echipei gazda pentru comportarea spectatorilor).Cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare.A.C.S.