AJF Calarasi | Finala Cupei Romaniei - Faza judeteana se va disputa pe 15 iunie, la Chiselet

Victoria Chirnogi si Gloria Fundeni sunt echipele calificate in finala Cupei Romaniei - Faza judeteana ce se va desfasura sambata, 15 iunie, de la ora 17.00, la Chiselet.Chirnogenii au trecut in semifinale de Dunarea Ciocanesti cu 5-3 iar Gloria Fundeni s-a impus in fata celor de la Venus Independenta cu 2-1, golul victoriei si al calificarii fiind inscris in prelungiri.Victoria Chirnogi s-a calificat pentru ... citește toată știrea