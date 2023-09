Convocata marti, 26 septembrie, Comisia de Etica si Disciplina din cadrul AJF Calarasi a analizat partida dintre Victoria Lehliu si Spicul Vilcelele din runda a 3-a, intrerupta in prima parte a reprizei secunde, la scorul de 4-0 pentru gazde, hotarand ca fiecare echipa sa piarda cu 3-0.In plus, lehlienii s-au mai ales cu terenul suspendat o etapa precum si cu o penalitate financiara in cuantum de 500 de lei. Maseurul echipei, Florin Voinea a fost suspendat pentru o perioada de 1 an si cu o ... citeste toata stirea