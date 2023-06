Fotbalul judetean a intrat in vacanta. Progresul Fundulea, campioana judeteana, a reusit promovarea in liga a 3-a iar Viitorul Ileana, castigatoarea Fazei judetene a Cupei Romaniei, se va alinia la startul Fazei Regionale a editiei nationale.Sezonul 2023 - 2024 debuteaza oficial pe 19 august cand vor avea loc primele meci in cadrul fazei judetene a Cupei Romaniei. Campionatul judetean de fotbal va incepe pe 2 septembrie si va aduna la start 20 de echipe impartite in doua serii. Adunarea ... citeste toata stirea