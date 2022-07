AJF Calarasi | Viitorul sezon al ligii a 4-a debuteaza pe 3 septembrie

Reunit in sedinta de lucru pe 12 iulie, noul Birou Executiv al AJF Calarasi a decis, printre altele, ca viitorul sezon al ligii a 4-a sa debuteze pe 3 septembrie. Finala campionatului judetean este programata pe 3 iunie 2023 si va aduce fata in fata castigatoarele celor doua Serii.Cupa Romaniei - Faza judeteana, editia 2022-2023 va incepe pe 20 august, in aceasta etapa fiind angrenate doar echipele din liga 5.O saptamana mai tarziu, mai exact pe 27 august, va avea loc etapa saisprezecimilor ... citeste toata stirea