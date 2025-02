Amical: Dunarea Gradistea - Gloria Fundeni, sambata, 15 februarie, ora 12.00

Doua dintre echipele de top ale fotbalului calarasean se vor afla sambata, fata in fata, la Gradistea.De la ora 12.00 este programat amicalul dintre Dunarea (locul 4 cu 16 puncte in Seria Est) si Gloria Fundeni (locul 2 cu 19 puncte in Seria Vest).Va fi ultimul test pentru ambele combatante inaintea reluarii ... citește toată știrea