AMICAL | Inainte Modelu, victorie in ultimul amical al verii!

Sambata, Inainte Modelu a sustinut, pe teren propriu, ultimul test dinaintea startului campionatului L3, castigand cu 2-1, partida cu Viitorul Ianca. Tot in saptamana care se incheie, elevii lui Costel Ilie s-au impus si in duelul cu CSM de la Oltenita, din primul tur al Cupei Romaniei - Betano, scor 1-0.In runda inaugurala a noului sezon al ligii a 3-a, Inainte va juca in deplasare cu Recolta Gheorghe Lazar.In editia precedenta, ialomitenii le-au facut zile fripte modelenilor, castigand 3