Astazi incepe o noua editie a campionatului judetean de fotbal - Liga a 4-a. De la ora 17.00 sunt programate in cele doua Serii cate 5 partide.20 de formatii, impartite in doua Serii, s-au inscris in noua editie a ligii a 4-a care programeaza in aceasta dupa-amiaza primele partide.In Seria A, meciul vedeta se va desfasura la Ciocanesti intre Dunarea si Spicul Vilcelele, echipe care s-au intarit serios in vara si doresc sa ramana si in acest nou sezon in centrul atentiei.Venus Independenta ... citeste toata stirea