Antrenorul Augustin Calin revine in Arabia Saudita, preluand pentru un sezon conducerea echipei de liga secunda Ohod Saudi Football Club (infiintata in 1936). In prima parte a anului el a pregatit echipa U19 a clubului saudit. Ohod va debuta in campionat pe 16 august, primul meci fiind in deplasare cu Hajer.In varsta de 43 de ani pe care i-a implinit pe 1 august, Augustin Calin, posesor al licentei UEFA A, a mai antrenat pe Phoenix Bucuresti, Naaba Kango (Burkina Faso), Yeleen Olympique