Baraj L2 | Dunarea pierde prima mansa cu CS Dinamo!

Miercuri dupa-amiza, la Calarasi, arena centrala Ion Comsa a gazduit prima mansa a duelului dintre Dunarea Calarasi si CS Dinamo din cadrul fazei semifinale a barajului de promovare in Liga 2.Insotiti de dinamovisti de marca, Ionel Danciulescu, Florin Bratu si Gica Mihali, dinamovistii, care au incheiat play-off-ul pe primul loc in topul Seriei 4, au deschis scorul in minutul 42 prin Cristi Delciu.Dupa pauza, acelasi Delciu majoreaza diferenta in urma unui gol superb inscris de la peste 50 ... citește toată știrea