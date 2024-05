Baraj L2 | Dunarea pierde si in Groapa!

Dunarea Calarasi a pierdut si returul din faza semifinala cu CS Dinamo Bucuresti, scor 0-1, fiind eliminata, practic, din drumul spre liga 2. Unicul gol al meciului desfasurat pe stadionul Dinamo din Sos. Stefan Cel Mare a fost marcat in minutul 35. In tur, Dinamo a castigat cu 3-1.In faza finala, CS Dinamo se va duela cu CS Afumati.Faza finala a barajului de promovare in L2F1: CSM Focsani (Invingatoarea B1) - Metalul Buzau (Invingatoarea B2)F2: CS Afumati (Invingatoarea B3) - CS Dinamo ... citește toată știrea