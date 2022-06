Baraj L3 | Venus Independenta - CS Dinamo Bucuresti, astazi, ora 18.00

Venus Arena din Independenta va gazdui astazi, incepand cu ora 18.00, partida dintre campioana judetului Calarasi, Venus Independenta si campioana municipiului Bucuresti, CS Dinamo Bucuresti, contand pentru prima mansa a barajului de promovare in liga 3.Venus Independenta a devenit in acest an pentru a 11-a oara campioana judeteana (2001-2002; 2003-2004; 2005-2006; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2015-2016; 2017-2018; 2019-2020; 2020-2021 si 2021-2022). Dupa un parcurs aproape excelent in ... citeste toata stirea