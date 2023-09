De doua ori AUR European la Krefeld, in Germania, pentru sportiva legitimata la CSM Calarasi - Ana Maria Matran (foto dreapta). In perioada 25-27 august, in Germania s-a desfasurat Campionatul European de Canotaj U23.Dupa ce in anul 2022, remarcabila sportiva Ana Maria MATRAN, 19 ani, a obtinut medalii de aur la Campionatele Europene si la Campionatele mondiale de Canotaj pentru juniori din ITALIA, anul acesta, in perioada 25-27 august, printr-o evolutie entuziasta a obtinut nu una ci 2 ... citeste toata stirea