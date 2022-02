Casa Pariurilor Liga 1 | Et. 24: Universitatea Craiova - CFR Cluj, astazi, ora 21.00

Cel mai asteptat meci al rundei a 24-a a sezonului regular al L1 va avea loc diseara in Banie intre Universitatea Craiova si campioqana, CFR Cluj. Duelul va fi arbitrat de Ovidiu Hategan (Arad), ajutoarele sale fiind Radu Ghinguleac (Bucuresti) si Ferncz Tunyogi (Zalau). Rezerva a fost desemnat Florin Chivulete (Bucuresti).28 noiembrie 2021, Universitatea Craiova - FCSB 2-3: a fost singura infrangere suferita de olteni in precedentele noua jocuri disputate in campionat pe teren propriu, in ... citeste toata stirea