Casa Pariurilor Liga 1 | Et. 28 Universitatea Craiova - Chindia, astazi, ora 20.30

Etapa a 28-a a sezonului regular al ligii 1 programeaza in aceasta seara incepand cu ora 20.30 de minute in Baniie duelul dintre Universitatea Craiova si Chindia Targoviste. Meciul va fi arbitrat de un trio format din Horatiu Fesnic (Cluj Napoca) - Valentin Avram (Bucuresti) si Alexandru Cerei (Cluj Napoca). Rezerva a fost desemnat Andrei Antonie (Bucuresti).Universitatea si Chindia s-au mai intalnit de cinci ori in principala competitie interna, fiecare si-a trecut in cont cate doua victorii, ... citeste toata stirea