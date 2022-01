Casa Pariurilor Liga 1 | Primul show al anului: Universitatea Craiova - Rapid, azi, ora 20.00

Runda a 22-a programeaza unul dintre duelurile de traditie din fotbalul romanesc, Universitatea Craiova - Rapid, un meci extrem de important si in lupta pentru calificarea in play-off. Partida se va desfasura in Banie incepand cu ora 20.00.Oltenii sunt fara victorie in ultimele sapte etape, interval in care au reusit doar patru remize.10 decembrie 2021, Rapid - FC Arges 2-0 a fost singurul succes izbutit de giulesteni in precedentele sase runde, in rest au trei rezultate de egalitate si ... citeste toata stirea