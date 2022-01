Casa Pariurilor Liga 1 | Primul soc al anului, FCSB vs. CFR Cluj, programat duminica, 23 ianuarie

Sezonul regulat al ligii 1 la fotbal se reia cu partidele din cadrul etapei a 22-a, programate in intervalul 21 - 24 ianuarie.Cele mai bune doua echipe ale campionatului, CFR Cluj si FCSB se vor afla duminica, 23 ianuarie, fata in fata la Bucuresti, incepand cu ora 20.00.Al doilea meci soc al etapei se va desfasura sambata, 22 ianuarie, la Craiova intre Universitatea si Rapid (ora 20.00).Iata mai jos programul complet al partidelor ce vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport ... citeste toata stirea