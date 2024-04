Crivat | Consiliul Local, sprijin financiar pentru echipa de fotbal Partizan

Echipa de fotbal FC 2006 Partizan Crivat va fi sustinuta financiar de la bugetul local, in anul 2024.Decizia a fost luata de consilierii locali in cadrul sedintei ordinare din 7 martie cand au adoptat Proiectul de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a echipei de fotbal ,,Fotbal Club 2006 Partizan Crivat", in anul 2024Contractul de activitate sportiva este in ... citește toată știrea