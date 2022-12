CSM Calarasi | Cristina Druga, cea mai buna sportiva a anului!

CSM Calarasi a dat publicitatii astazi clasamentul celor mai buni 10 sportivi ai anului. Si in acest an, canotajul a fost la loc de cinste, dominand topul.Pe primul loc s-a clasat cu un total de 240 de puncte canotoarea Cristina Druga (foto - a 3-a de la stanga la dreapta), campioana europeana U23, vicecampioana mondiala U23. Tot in acest an, Druga (21 de ani) o obtinut locul 5 la Cupa Mondiala de seniori, competitie desfasurata in perioada 8-10 iulie la Lucerna (Elvetia).Pe locul 2 se afla ... citeste toata stirea