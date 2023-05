Sambata, 13 mai 2023, pe Stadionul National "Arcul de Triumf" din Bucuresti, s-au desfasurat, ca in fiecare an, finala Cupei Reginei, editia a IV-a si finala Cupei Regelui, competite ajunsa la editia a X-a, la Oina. Federatia Romana de Oina se afla sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei.La feminin, Cupa Reginei a revenit anul acesta Daciei Mioveni, care a invins Galicea Mare cu scorul de 5-4. Dacia Mioveni a castigat Campionatul National 2022, iar Galicea Mare ... citeste toata stirea