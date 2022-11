Cupa - Elitelor U16 | Dunarea Calarasi - FCSB 2, in 16-imile de finala

Miercuri, 9 noiembrie, vor avea loc partidele din cadrul saisprezecimilor de finala ale Cupei - Elitelor U16, competitie la startul careia se va alinia si Dunarea Calarasi.Formatia antrenata de Dan Andronache, calificata in play-off, va juca acasa cu FCSB 2, echipa care s-a clasat pe 5 in topul Seriei 3 la finele sezonului regular, calificata de asemenea in play-off.Partida, programata de la ora 14.00 pe Terenul 2 "Prof. Tache Ionescu", va fi arbitrata de un trio constantean alcatuit din ... citeste toata stirea