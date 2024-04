CUPA ROMANIEI BETANO | Astazi, primul joc din faza sferturilor

In zilele de 2-4 aprilie 2024, editia 2023/2024 a Cupei Romaniei Betano are programate meciurile din faza sferturilor de finala.Sapte formatii din primul esalon si o reprezentanta din L2, Corvinul Hunedoara, se dueleaza pentru accederea in penultimul act al competitiei. Duelurile intr-o singura mansa se intind pe trei zile si propun confruntari extrem de interesante, dincolo de miza evidenta.Marti, 2 aprilie, ... citește toată știrea