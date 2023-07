Viitorul Ileana debuteaza sambata in Faza Regionala a Cupei Romaniei- editia nationala. De la ora 18.00, detinatoarea Cupei Romaniei - Faza judeteana va juca acasa, la Ileana, cu ACS FC Dinamo Bucuresti care in urma cu 2 zile a invins-o acasa pe AS Luceafarul Trestieni (Giurgiu) cu 4-2!Meciul va fi abritart de o brigada buzoiana condusa la centru de Diana Madalina Ungureanu. Ajutoarele sale sunt Bogdan Martinescu si Andreea Sava. Delegat de joc a fost desemnata Silvia Boroneant (Bucuresti). ... citeste toata stirea