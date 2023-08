Cel mai important eveniment sportiv al anului destinat amatorilor. Campionatul destinat fotbalului amator debuteaza duminica 6 august pe terenul de minifotbal din incinta stadionului ,,Ion Comsa,, din municipiul Calarasi.Cea de a-IV- a editie a ,,Cupei Marinei Realitatea din Calarasi,, este organizata in acest an de publicatia locala REALITATEA DIN CALARASI in parteneriat cu Primaria Municipiului Calarasi. Este pentru prima data in ultimii sapte ani cand municipalitatea se implica si ... citeste toata stirea