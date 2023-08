Dunarea Calarasi (L3) si CSA Steaua (L2) vor fi miercurea viitoare fata in fata intr-un duel care va decide echipa care va evolua in play-off-ul Cupei Romaniei. Meciul va incepe la ora 17.30 de minute si se va desfasura pe terenul Ion Comsa din incinta Complexului Sportiv Dunarea.Dunarea, antrenata de Marius Milea, si CSA Steaua, tot cu Daniel Oprita la timona, s-au mai intalnit o singura data. S-a intamplat pe 2 octombrie 2021 in cadrul etapei a 9-a a ligii a 2-a. Meciul care s-a desfasurat ... citeste toata stirea